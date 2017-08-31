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15:05 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Толой стал игроком "Спартака"

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Как и предполагал "СЭ", защитник "Аталанты" Рафаэл Толой перешел в московский "Спартак", сообщает Твиттер Squawka News. Сумма сделки не разглашается.

Напомним, что в "Аталанте" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера провел семь сезонов. В случае позитивного завершения переговоров "Спартак" может отпустить в "Трабзонспор" Сердара Таски.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Тот самый Зануда

Ну если за Педро,который стоит 1.5,отдали 12,то за Толоя,который стоит 7, даже страшно представить..Бедные водители,заправляющиеся на Лукойле.((

15:28

nickischinia

Курение убивает здоровье каждого второго жителя страны! Но наконец то, ученые нашли средство, которое без стресса для организма избавит от зависимости. Ребят, у меня получилось за неделю, теперь советую всем! не теряй шанс изменить жизнь http://vkk.me/nikoden

15:26

YUS

Основной центральный защитник 4-й команды Италии! .....НЕ ВЕРЮ!.....

15:23

ЗЗ+

aleks444 Не понял? А где эпопея с отказом клуба и уговорами? // Так погоди - "клуб еще не подтвердил". Щас начнется - с тем не договорились, игрок передумал, схему выплат не согласовали. И закончится всё - "Толой окончательно отказал Спартаку" :)))

15:19

Жорик Вартанов

forform А ценник то какой?______________ говорили 7 млн

15:18

баламошка

Это ещё кто такая? Где Месся?!

15:18

Константин Эдуардович

А жизнь то -налаживается! Очень добротный парень ,за исключением 1-7 Интеру.

15:17

forform

Наконец то. Хоть кого-то взяли. Главное - чтоб покупка стоящей была, а не лишь бы хоть кого-то взять пока окно открыто. А ценник то какой?

15:17

aleks444

Не понял? А где эпопея с отказом клуба и уговорами?

15:16

onlywhitespartak

Я смотрю Каррера и компания сделали за неделю больше чем эти профи федунские за 3 месяца

15:12

Mad Butcher

Великолепно А то ныли тут некоторые три месяца

15:11