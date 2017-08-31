СМИ: Толой стал игроком "Спартака"

Как и предполагал "СЭ", защитник "Аталанты" Рафаэл Толой перешел в московский "Спартак", сообщает Твиттер Squawka News. Сумма сделки не разглашается.

Напомним, что в "Аталанте" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера провел семь сезонов. В случае позитивного завершения переговоров "Спартак" может отпустить в "Трабзонспор" Сердара Таски.

DONE DEAL: Rafael Tolói has joined Spartak Moscow from Atalanta for an undisclosed fee. #DeadlineDay pic.twitter.com/z2UbHTZBwe – Squawka News (@SquawkaNews) 31 августа 2017 г.

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