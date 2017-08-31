СМИ: Толой стал игроком "Спартака"

Как и предполагал "СЭ", защитник "Аталанты" Рафаэл Толой перешел в московский "Спартак", сообщает Твиттер Squawka News. Сумма сделки не разглашается.
Напомним, что в "Аталанте" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера провел семь сезонов. В случае позитивного завершения переговоров "Спартак" может отпустить в "Трабзонспор" Сердара Таски.
DONE DEAL: Rafael Tolói has joined Spartak Moscow from Atalanta for an undisclosed fee. #DeadlineDay pic.twitter.com/z2UbHTZBwe– Squawka News (@SquawkaNews) 31 августа 2017 г.
Тот самый Зануда
Ну если за Педро,который стоит 1.5,отдали 12,то за Толоя,который стоит 7, даже страшно представить..Бедные водители,заправляющиеся на Лукойле.((
15:28
nickischinia
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15:26
YUS
Основной центральный защитник 4-й команды Италии! .....НЕ ВЕРЮ!.....
15:23
ЗЗ+
aleks444 Не понял? А где эпопея с отказом клуба и уговорами? // Так погоди - "клуб еще не подтвердил". Щас начнется - с тем не договорились, игрок передумал, схему выплат не согласовали. И закончится всё - "Толой окончательно отказал Спартаку" :)))
15:19
Жорик Вартанов
forform А ценник то какой?______________ говорили 7 млн
15:18
баламошка
Это ещё кто такая? Где Месся?!
15:18
Константин Эдуардович
А жизнь то -налаживается! Очень добротный парень ,за исключением 1-7 Интеру.
15:17
forform
Наконец то. Хоть кого-то взяли. Главное - чтоб покупка стоящей была, а не лишь бы хоть кого-то взять пока окно открыто. А ценник то какой?
15:17
aleks444
Не понял? А где эпопея с отказом клуба и уговорами?
15:16
onlywhitespartak
Я смотрю Каррера и компания сделали за неделю больше чем эти профи федунские за 3 месяца
15:12
Mad Butcher
Великолепно А то ныли тут некоторые три месяца
15:11