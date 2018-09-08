СМИ: Терри успешно прошел медосмотр для "Спартака". Он подпишет однолетний контракт с возможностью продления

Медицинский осмотр, который сегодня утром прошел бывший защитник сборной Англии Джон Терри в римской клинике "Вилла Стюарт", оказался успешным, утверждает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. По его информации, 37-летний игрок подпишет однолетний контракт со "Спартаком". При выполнении определенных условий соглашение с защитником будет продлено еще на год.

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал с июля 2017 года по май нынешнего. В прошлом сезоне он провел за бирмингенцев 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Терри опубликовал фото, как он проходит медосмотр

СМИ: Терри проходит медосмотр в Риме для перехода в "Спартак"