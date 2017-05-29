СМИ: "Терек" и "Амкар" интересуются защитником Абазовым из "Тосно"

Защитник "Тосно" Руслан Абазов во время летнего трансферного окна может сменить клубную пропуску. В подписании контракта с игроком заинтересованы "Терек" и пермскому "Амкар".

- "Тосно" достаточно уверенно решил задачу выхода в РФПЛ, и на некоторых футболистов этой команды на российском рынке сейчас есть спрос. Прежде всего, со стороны клубов второй восьмерки чемпионата России, - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. - И особенно это относится к тем игрокам "Тосно", которые в своей карьере уже имеют опыт выступления в премьер-лиге. Абазов, который провел качественный сезон, является одним из самых быстрых российских защитников. Именно этим он привлекает внимание селекционеров.

Напомним, что Абазов вместе с "Тосно" по итогам прошедшего сезона впервые в истории клуба вышел в российскую премьер-лигу. Контракт 24-летнего защитника с командой из Ленинградской области рассчитан еще на год.