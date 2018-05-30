СМИ: Таски подписал контракт с "Истанбул ББ"

Защитник "Спартака" Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ", сообщает турецкое издание Yeni Safak.

По имеющимся данным, контракт подписан на четыре года. Официально об этом объявят позднее. В соцсетях появилось его фото с домашнего стадиона команды.

31-летний немецкий защитник турецкого происхождения в прошедшем сезоне провел 14 матчей в премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.

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