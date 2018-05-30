СМИ: Таски подписал контракт с "Истанбул ББ"

Защитник "Спартака" Сердар Таски перешел в "Истанбул ББ", сообщает турецкое издание Yeni Safak.
По имеющимся данным, контракт подписан на четыре года. Официально об этом объявят позднее. В соцсетях появилось его фото с домашнего стадиона команды.
Serdar Taşçı, Başakşehir'de 👏 pic.twitter.com/WG0bwzvLdy– Burcu Eken (@BurcuEkennn) 30 мая 2018 г.
31-летний немецкий защитник турецкого происхождения в прошедшем сезоне провел 14 матчей в премьер-лиге и сделал одну голевую передачу.
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грюнвальд
Молоденького отпустили, всего 21 год! Так и не читаем себя. Каждый день ляпы, а еще мните себя ведущим европейским спортивным изданием. Позор!
19:07
kais
21-летний? Помолодел солидно!
19:02