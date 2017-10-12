СМИ: Таски не принял предложение "Спартака" о продлении контракта

Защитник "Спартака" Сердар Таски не принял предложение о продлении контракта. На данный момент переговоры о пролонгации соглашения приостановлены.

Действующий договор 30-летнего немца с красно-белыми рассчитано до лета 2018 года. С января он сможет вести переговоры о контракте с другими клубами.

– Клуб и Таски с середины лета вели переговоры о продлении контракта, но не смогли прийти к соглашению – игроки не принял предложение "Спартака", – приводит ТАСС слова источника, близкого к клубу. – В данный момент переговоры приостановлены. Но Таски не против остаться в "Спартаке", стороны могут вернуться к обсуждению продления соглашения.

Напомним, что Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из "Штутгарта". В составе красно-белых в чемпионатах России он провел 66 матчей и забил два гола.