17:29 | Футбол — РФПЛ

СМИ: стамбульские гранды интересуются Мусой

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Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий на правах аренды из "Лестера", попал в сферу интересов "Галатасарая", "Фенербахче" и "Бешикташа", утверждает Fanatik. По данным источника, "Галатасарай" хотел подписать нигерийца и предложить ему 3,5 миллиона евро в год еще в зимнее трансферное окно, но футболист выбрал московский клуб. Отмечается, что Муса не намерен переезжать в Турцию – он ждет предложения из Англии и России.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Муса не намерен переезжать в Турцию – он ждет предложения из Англии и России.// Из Англии? Бугага :)))) Если только в 4-ю лигу.

17:58

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