СМИ: стамбульские гранды интересуются Мусой

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, выступающий на правах аренды из "Лестера", попал в сферу интересов "Галатасарая", "Фенербахче" и "Бешикташа", утверждает Fanatik. По данным источника, "Галатасарай" хотел подписать нигерийца и предложить ему 3,5 миллиона евро в год еще в зимнее трансферное окно, но футболист выбрал московский клуб. Отмечается, что Муса не намерен переезжать в Турцию – он ждет предложения из Англии и России.