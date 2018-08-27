СМИ: "Спортинг" отказался продавать Вендела ЦСКА за 8 миллионов евро

ЦСКА предлагал "Спортингу" 8 миллионов евро за бразильского полузащитника Вендела, но получил отказ, утверждает Goal.com.

По данным источника, ЦСКА предпринял вторую попытку купить 20-летнего игрока. Первая была в июле.

Также "Спортинг" отказался сдавать Вендела в аренду "Фламенго" и "Сан-Паулу".

Вендел перешел в "Спортинг" из "Флуминенсе" в январе текущего года. Он провел за португальский клуб 4 матча и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лиссабонцами рассчитан до 2023 года.

​​W – значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с "ПСЖ" //

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