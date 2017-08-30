СМИ: "Спартак" завершил сделку по переходу Педру Роши

Нападающий "Гремиу" Педру Роша станет игроком "Спартака". Как сообщает Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, футболист пропустил тренировку команды. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне 22-летний бразилец вышел на поле в 15 матчах, в которых он забил три гола и сделал две результативные передачи.

В среду стало известно о том, что другой нападающий "Гремиу" - Луан - отказался от перехода в "Спартак". Форвард не стал дожидаться четверга, когда в России закроется трансферное окно, и сразу дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.