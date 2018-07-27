СМИ: "Спартак" все еще претендует на полузащитника сборной Сербии Ляича

"Спартак" по-прежнему заинтересован в переходе атакующего полузащитника "Торино" и сборной Сербии Адама Ляича, утверждает портал TuttoMercatoWeb со ссылкой на газету La Stampa. Красно-белые пытались приобрести хавбека еще в зимнее трансферное окно, но тогда руководство туринского клуба не продало игрока.
В настоящее время на 26-летнего Ляича, помимо "Спартака", также претендуют "Сельта" и "Фулхэм".
На чемпионате мира Ляич провел за национальную команду 3 матча и не отметился результативными действиями. Сборная Сербии на турнире не смогла преодолеть групповой раунд.
За "Торино" в чемпионате Италии-2017/18 Ляич провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач.
Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро. Его контракт с "Торино" действует до 30 июня 2020 года.
Таблица переходов РПЛ //
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