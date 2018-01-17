СМИ: "Спартак" сегодня предложит 15 миллионов евро за Максимовича

"Спартак" в ближайшие часы предложит "Наполи" 15 миллионов евро за защитника Николу Максимовича, сообщает Gazzamercato. Ранее появлялась информация, согласно которой красно-белые хотели арендовать 26-летнего серба за 2 миллиона евро с последующей опцией выкупа за те же 15 миллионов евро.
Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 - на правах аренды). В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".
Отметим, что Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.
Сайт transfermarkt.de оценивает сербского футболиста в 10 миллионов евро.
Promesov
Крутой защ, покруче Гарая и моложе намного. Мне кажется Наполи его не отпустит за 15 млн, ведь они его брали за 26 млн. Хотя, если он крепко на бенч сел, то могут отпустить. Но, с другой стороны, на него есть спрос.
17:19
Honest Spartak
Voin13 === У меня родители всю жизнь работали. Получают в подмосковье 12к пенсию. Понимаю, что 26к кажутся тебе большими деньгами, по сравнению с карманными, которые тебе дают родители. Но это копейки. А средняя пенсия в стране 9-15 тысяч, т.е. 200$-300$ это вообще позор и Африка. И это у людей, которые на достойной работе работали с непрерывным стажем по 40 лет.
17:18
pahom-17
снижают запросы Сантоса....
16:29
Xen1um
inspire, да, Альбиоль, я перепутал, ему уже 32 года, он уже пятый сезон играет в Наполи, с Кулибали они основная пара защитников, уровень их намного выше, с ними сложно будет конкурировать любому защитнику.
16:20
Островзаячий
Пашалича продают за 16 миллионов в Торино. Завтра медобследование. Трабукки на месте.
16:19
Островзаячий
Держись Кутепов. Хотя судя по всему ты всем доволен.А когда поправится вторая Джикия - Тигиев.
16:15
Джин_SM(v3)
С Адриано выгорело. Но два раза в одну воронку это вряд ли... Всего 4 игры из 30 сыгранных.
15:54
inspire
тот же Альбиоль, которому он проигрывает конкуренцию, на трансфермаркете стоит на лям дешевле
15:52
inspire
Xen1um inspire, потому что сложно сходу сразу конкурировать со связкой защитников Арбелоа и Кулибали =========== ну дак тогда он наверное и не стоит 15 лямов? и Рауль Альбиоль наверное, а не Альваро Арбелоа ...
15:45
Enkie
ОБОЖАЮ СПАРТАК, СПАРТАК ЧЕМПИОН
15:41
Xen1um
inspire, потому что сложно сходу сразу конкурировать со связкой защитников Арбелоа и Кулибали, которые уже не первый сезон играют вместе в старте.
15:37
inspire
Xen1um inspire, на трансмаркете он стоит 9 млн., Наполи отдал за него летом 17 года Торино 20 млн., какие еще вопросы? =============== Рома Думбия у ЦСКА тож за 17 лямов покупала, а через год отдала его обратно в аренду за лям .... а вопрос то простой, если он такой хороший, то почему тогда он отыграл всего 4 матча из почти 30 сыгранных Наполи в этом сезоне?
15:26
Voin13
Andvaraforce\\\\\\\ Бабушки, которые работали в молодости нормальную пенсию получают. Лично моя бабушка почти 26 тыс пенсию получает. Потому что батрачила как проклятая. И на все ей хватает. И копить еще как то умудряется. А если в принципе, то все эти разговоры в пользу бедных.
15:24
Andvaraforce
Voin13 а как же бабушки?
15:21
Удар х..штанга
Прикольно, Наполи заплатит 15 миллионов за переход в Спартак своего лучшего защитника...Вот так бизнес надо делать, не то что б.о.м.жо.в.с.к.и.е. гости из п.е.р.д.и.ва. отваливают по 200 млн. в межсезонье, а потом сосут...ну эту, не лапу конечно, другой орган
15:04
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
Xen1um
inspire, на трансмаркете он стоит 9 млн., Наполи отдал за него летом 17 года Торино 20 млн., какие еще вопросы?
15:01
Voin13
Don/////////////////////// Г....но свинячее! Хрюкай и молись на своих негроидов. Время свинячье прошло! Теперь в Зените больше денег. А ты сгори от зависти!
15:01
inspire
В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями =============== этот чувак стоит 15 лямов????
14:55
= Даль =
4 матча 15 миллионов...позорище)
14:55
Несвин
15 млн. за Максима Максимовича Исаева, он же Щтирлиц. Молодцы поросята, как говориться у Фидуня нефтяного бабла как у дурака махорки.
14:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а вот и небольшое стадо тупоголовых свиножориков нарисовалось. Жаль, что таких сразу в р/д не превращают в биоматериал, ведь теперь это просто мусор, который только жрет и гадит. Грустно.
14:53
Don
И да дырявый, тебе после 3:8 от Асмарала и 1:7 от московского Динамо (заметь не в ЛЧ и не от Ливерпуля, бугага) вообще надо молчать в тряпочку и не возникать))) А после 14 раз в первой лиге, я бы на твоём месте вообще сгорел от стыда))) Слушай скажи правду, кто тебя заставляет болеть за это болотное г.....?)))
14:52
Упёртый русский
Что делают эти олухи в руководстве Спартака? Зачем нужен такой игрок и кому? Парня из СДЮШОР на это место поставьте, хуже - не будет!
14:49
Don
Ну да дырявый рейтуз это не 60 миллионов за Халка (за 60 лямов одно чемпионство, бугага, за Адриано Милан ещё доплатил, одно чемпионство пока что, чуешь разницу дырявый, бугага), а потом его продажа в великую футбольную державу Китай)))
14:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
За Торино играл вполне себе прилично. В Наполи конкуренция выше и он ее проиграл. В целом защ неплохой. Другое дело, что завтра Шпортальке -07 вынужден будет предложить 17 ломтей, а послезавтра трансфер у-ха-ха сорвется.
14:37
sergey.v1968
Более того - за человека, который в сборной в трёх играх получил жёлтую и красную....
14:34
Serenky25
15 миллионов? За ЭТО?
14:33
superbul76
Столько денег? за человека отыгравшего 4 матча???
14:31