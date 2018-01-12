СМИ: "Спартак" пытался приобрести форварда "Марселя"

Нападающий "Марселя" Клинтон Нжи попал в сферу интересов "Спартака", утверждает L’Equipe. По данным источника, московский клуб интересовался возможностью покупки 24-летнего камерунца, однако сам он отказался от перехода.

При этом "Марсель" не против продажи Нжи, который не имеет постоянной практики в команде. В нынешнем сезоне он провел в лиге 1 девять матчей, забив пять мячей.

Таблица переходов РФПЛ