СМИ: "Спартак" пытался приобрести форварда "Марселя"

Нападающий "Марселя" Клинтон Нжи попал в сферу интересов "Спартака", утверждает L’Equipe. По данным источника, московский клуб интересовался возможностью покупки 24-летнего камерунца, однако сам он отказался от перехода.
При этом "Марсель" не против продажи Нжи, который не имеет постоянной практики в команде. В нынешнем сезоне он провел в лиге 1 девять матчей, забив пять мячей.
Serenky25
Мною интересовалась мисс Вселенная 2017 г., но я отказался. Но в принципе я свободен для отношений. За последний год я 9 дамам .... 487 раз. ((((((((((((((;
12:53
Jean4
uaom, что-то не сходится "В нынешнем сезоне он провел в лиге 1 девять матчей, забив пять мячей."
11:53
uaom
Завидная статистика у негритенка : за 34 матча у нападающего за два сезона - забито аж 4(!!!) мяча . Достойное усиление ...
11:13
shpasic
если не получилось купить Клинтона, то можно попробовать купить Ельцина. который Техеда.
11:11