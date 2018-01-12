10:05 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" пытался приобрести форварда "Марселя"

Клинтон НЖИ. Фото AFP
Клинтон НЖИ. Фото AFP
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Нападающий "Марселя"  Клинтон Нжи попал в сферу интересов "Спартака", утверждает L’Equipe. По данным источника, московский клуб интересовался возможностью покупки 24-летнего камерунца, однако сам он отказался от перехода.

При этом "Марсель" не против продажи Нжи, который не имеет постоянной практики в команде. В нынешнем сезоне он провел в лиге 1 девять матчей, забив пять мячей.

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Мною интересовалась мисс Вселенная 2017 г., но я отказался. Но в принципе я свободен для отношений. За последний год я 9 дамам .... 487 раз. ((((((((((((((;

12:53

Jean4

uaom, что-то не сходится "В нынешнем сезоне он провел в лиге 1 девять матчей, забив пять мячей."

11:53

uaom

Завидная статистика у негритенка : за 34 матча у нападающего за два сезона - забито аж 4(!!!) мяча . Достойное усиление ...

11:13

shpasic

если не получилось купить Клинтона, то можно попробовать купить Ельцина. который Техеда.

11:11