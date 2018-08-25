СМИ: "Спартак" просил 30 миллионов евро за Промеса у "Милана"

"Милан" хотел приобрести нападающего "Спартака" Квинси Промеса этим летом. Как утверждает calciomercato, переход 26-летнего голландца сорвался из-за высокой цены, которую установил на него московский клуб.

"Спартак" потребовал у "Милана" 30 миллионов евро за форварда. Кроме того, красно-белые отклонили первоначальное предложение "россонери" по аренде голландца.

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка.

В текущем сезоне форвард провел 6 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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