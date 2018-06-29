СМИ: "Спартак" предложил 9 миллионов евро за полузащитника "Галатасарая" Родригеса

"Спартак" интересуется полузащитником "Галатасарая" Гарри Родригесом, сообщают турецкие СМИ.

По информации издания Gunes, "Спартак" предложил за игрока девять миллионов евро. Руководство турецкого клуба не устраивает это предложение - они хотят выручить за него не менее 15 миллионов. Указано, что менеджер игрока прибудет в Стамбул на следующей неделе и обсудит возможный переход.

27-летний голландец в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Галатасарай" во всех турнирах и забил десять мячей при 11 голевых передачах.

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