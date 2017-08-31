СМИ: "Спартак" не смог арендовать у "Наполи" Сапату

"Наполи" отказал "Спартаку" в аренде нападающего Дувана Сапаты, информирует CalcioNapoli24. Итальянский клуб настаивал на покупке 26-летнего колумбийца за 25 миллионов евро.

Красно-белые хотели взять форварда в двухгодичную аренду с последующим выкупом за 8 миллионов. При этом "Спартак" за аренду в первый год был готов заплатить 1 миллион евро, а за второй – 2 миллиона.

Ранее сообщалось, что Сапатой интересовались ЦСКА и "Локомотив", а также другие европейские клубы.

Последние два сезона нападающий выступал на правах аренды в "Удинезе". В прошедшем сезоне он провел 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 голевых передачи.