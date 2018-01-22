СМИ: "Спартак" настаивает на аренде Максимовича с правом выкупа

Защитник "Наполи" Никола Максимович может стать игроком "Спартака", утверждает Tuttomercatoweb.com. Предполагается, что красно-белые – главный претендент на подписание контракта с 26-летним сербом. Клубы продолжают переговоры о трансфере футболиста. "Спартаковцы" намерены арендовать Максимовича с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отдать футболиста в аренду, но без права выкупа. Итальянцы полагают, что цена на игрока после предстоящего чемпионата мира-2018 может заметно возрасти, поэтому клуб хочет сохранить его в своих рядах.

Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в четыре матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

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