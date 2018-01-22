СМИ: "Спартак" настаивает на аренде Максимовича с правом выкупа

Защитник "Наполи" Никола Максимович может стать игроком "Спартака", утверждает Tuttomercatoweb.com. Предполагается, что красно-белые – главный претендент на подписание контракта с 26-летним сербом. Клубы продолжают переговоры о трансфере футболиста. "Спартаковцы" намерены арендовать Максимовича с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отдать футболиста в аренду, но без права выкупа. Итальянцы полагают, что цена на игрока после предстоящего чемпионата мира-2018 может заметно возрасти, поэтому клуб хочет сохранить его в своих рядах.
Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в четыре матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.
Дядька
Пусть на спирте попробует, может получится )
16:07
Honest Spartak
vassel === Есть слабая надежда, что вы намеренно переврали поговорку "не мытьем, так катанием", а не по тупости.:) === Максимовича нам надобно. Во-первых серб - наш по духу, быстро адаптируется, просто будет выучить русский. Во-вторых игрок топ клуба серии А в рассвете сил. Пусть там он был запасным. Но Адриану и Фернандо показали уровень серии А - оба одни из лучших, если не лучшие на своей позиции в РФПЛ.
11:43
vassel
Хоть нытьем, хоть катаньем.))) Ну, никто не хочет ехать в "великий и ужасный".
11:14
баламошка
В ковёр завернуть да утараканить в Тарасовку. Всё равно он с децтва за Спартак, поэтому больше 1 раза по затылку кирпичом бить не придётся)
10:17