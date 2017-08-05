СМИ: "Спартак" может подписать Луана

"Спартак" в скором времени подпишет нападающего "Гремиу" Луана. Как сообщает "Спорт день за днем", трансфер 24-летнего форварда уже согласован. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 24 матча, отличившись 11 голами и 8 голевыми передачами.

Футболист играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира Луан вышел на поле в шести матчах и забил три мяча. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии он дебютировал за сборную Бразилии.