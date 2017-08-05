15:38 5 августа | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" может подписать Луана

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"Спартак" в скором времени подпишет нападающего "Гремиу" Луана. Как сообщает "Спорт день за днем", трансфер 24-летнего форварда уже согласован. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 24 матча, отличившись 11 голами и 8 голевыми передачами.

Футболист играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира Луан вышел на поле в шести матчах и забил три мяча. 26 января 2017 года в товарищеском матче против сборной Колумбии он дебютировал за сборную Бразилии.

 

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/istochnik-spartak-dogovorilsya-o-transfere-luana

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КОММЕНТАРИИ (16)
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andreichf

Только протянули зачем то до середины первого круга. Когда он в команду вольется, к зиме?

07:13 6 августа

Karerra

Федун - верим! Давай еще икры!

21:08 5 августа

ustin007

ИКРИЩЕ!!!!только бы не сорвалось! Да этот парень по своему потенциалу по талантливее Промеса будет!Вот бомжи умоются!

20:19 5 августа

ustin007

ИКРИЩЕ!!!!!!хоть бы не сорвалось!По своему потенциалу этот паренёк даже талантливее Промеса!Вот в Питере умоются!

20:16 5 августа

КРЫМСКИЙ76

Пиитерец. Вообще-то он бразилец.Там всё русским по-белому написано.Хотя зачем читать,что там написано,ведь надо побыстрее и погромче пу...ть ))).

17:42 5 августа

Пиитерец

Да, Федун же обещал икру. И вот она - черная, от африканских осетровых.

17:35 5 августа

marksan

Зачем снимать с небес Луну? У Спартака нищенство с нападающими?

17:15 5 августа

Thergothon

Еще троих напов надо купить + продать Таски, Бокетти. Тогда будет баланс и по легионерам, и тактический. Спартак и без центральных защитников может играть.

17:10 5 августа

onlywhitespartak

Не верю слишком дорого для Федуна , плюс нападающий нам так то защитник нужен ! Jean4 у Федуна не финансовый фэир плэй, а жадность элементарная ! У бомжей с финансовым все в порядке !

16:44 5 августа

Jean4

Его цена слишком высока, чтобы быть правдой, Федун говорил, что дорогого игрока не могут взять из за финансового фейрплей. Как известно из наших клубов только на Зенит оно не распространяется.

16:35 5 августа

acdctnt

Разве ЛУАНА уже слез с лианы

16:33 5 августа

baddy

Мощно

16:33 5 августа

Пиитерец

А он достаточно черный, чтобы быть красно-белым?

16:30 5 августа

Союз Аполлонович

икорка была бы!

16:18 5 августа

visp1961

Мамма Мия! А ведь бразильцы ВСЕГДА аргентинцев уделывают, мотивация будет мощная, да и сам игрок экстра-класса!!!

16:15 5 августа

Жорик Вартанов

ну все, снимай штаны зеня

15:50 5 августа