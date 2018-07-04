СМИ: "Спартак" интересуется защитником Феррари из "Сассуоло"

"Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Сассуоло" Джанмарко Феррари, сообщает Hitc.

По данным издания, кроме московского клуба, на 26-летнего итальянца также претендуют "Эвертон" и "Вест Хэм". "Сассуоло" готов расстаться с игроком за 8-10 миллионов евро.

Феррари перешел в итальянский клуб в 2016 года, однако два сезона подряд отправлялся в аренду: сначала в "Кротоне", а в прошлом сезоне – в "Фиорентину". За клуб из Флоренции защитник провел 31 матч чемпионата Италии-2017/18 и забил два гола.