10:30 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Спартак" интересуется Джаккерини

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Полузащитник "Наполи" Эмануэле Джаккерини может перейти в "Спартак". Как сообщает Rai, в 32-летнем итальянце заинтересован лично главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, Джаккерини также интересен "Кьево". В текущем сезоне хавбек вышел на поле в четырех матчах в чемпионате Италии, в которых результативными действиями не отметился. Кроме того, игрок провел 58 минут в матче Кубка Италии против "Удинезе" (1:0).

 
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КОММЕНТАРИИ (10)
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ole72

Судя по статистике,человек карьеру уже заканчивает

16:17

maslo

Очередной развод Федуна на бабло.

15:24

Очень плохой мальчик

Играет левого вингера,пойдет на место Комбарика.Провел 29 игр за сборную,2 года играл за Ювентус.Надо брать.

13:34

Buldozer46

Для ротации и своих лимитчиков хватит. А так утятина

13:09

Островзаячий

Зачем эти сиюминутные приобретения. Дом престарелых у ЦСКА. Или Спартак - это итальянский приют друзей Карреры и его друга агента.

12:34

spartak-msk

Самедову 33 года, весь полезен. Для глубины состава можно взять

11:46

Alexa1977

Для ротации да,для основы вряд ли.

11:44

NapoliFC

Играющий тренер для Спартака-2.

11:31

Jean4

32-летний? Это в тренерский штаб пополнение я так понимаю? =)

11:26

Thergothon

Взамен Промесу? Наполи летом его купил за 1.5 ляма евро. Боюсь, Спартак может более выгодно приобрести - лямов за 5.

10:41