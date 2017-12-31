СМИ: "Спартак" интересуется Джаккерини

Полузащитник "Наполи" Эмануэле Джаккерини может перейти в "Спартак". Как сообщает Rai, в 32-летнем итальянце заинтересован лично главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.
По информации источника, Джаккерини также интересен "Кьево". В текущем сезоне хавбек вышел на поле в четырех матчах в чемпионате Италии, в которых результативными действиями не отметился. Кроме того, игрок провел 58 минут в матче Кубка Италии против "Удинезе" (1:0).
ole72
Судя по статистике,человек карьеру уже заканчивает
16:17
maslo
Очередной развод Федуна на бабло.
15:24
Очень плохой мальчик
Играет левого вингера,пойдет на место Комбарика.Провел 29 игр за сборную,2 года играл за Ювентус.Надо брать.
13:34
Buldozer46
Для ротации и своих лимитчиков хватит. А так утятина
13:09
Островзаячий
Зачем эти сиюминутные приобретения. Дом престарелых у ЦСКА. Или Спартак - это итальянский приют друзей Карреры и его друга агента.
12:34
spartak-msk
Самедову 33 года, весь полезен. Для глубины состава можно взять
11:46
Alexa1977
Для ротации да,для основы вряд ли.
11:44
NapoliFC
Играющий тренер для Спартака-2.
11:31
Jean4
32-летний? Это в тренерский штаб пополнение я так понимаю? =)
11:26
Thergothon
Взамен Промесу? Наполи летом его купил за 1.5 ляма евро. Боюсь, Спартак может более выгодно приобрести - лямов за 5.
10:41