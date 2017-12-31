СМИ: "Спартак" интересуется Джаккерини

Полузащитник "Наполи" Эмануэле Джаккерини может перейти в "Спартак". Как сообщает Rai, в 32-летнем итальянце заинтересован лично главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, Джаккерини также интересен "Кьево". В текущем сезоне хавбек вышел на поле в четырех матчах в чемпионате Италии, в которых результативными действиями не отметился. Кроме того, игрок провел 58 минут в матче Кубка Италии против "Удинезе" (1:0).