СМИ: "Спартак" и "Урал" претендуют на форварда "Кардиффа" Мейте

Нападающий "Кардиффа" Ибраим Мейте может продолжить карьеру в России. Как утверждает Daily Mail, на 22-летнего англичанина ивуарийского происхождения претендуют "Спартак" и "Урал".

В ноябре Мейте был на просмотре в "Урале": на тренировочном сборе екатеринбургского клуба он принял участие в товарищеском матче против "Эносиса" (3:4) и отметился голом. В январе форвард станет свободным агентом. На игрока также претендуют "Вест Бромвич" и "Уотфорд".

В минувшем сезоне Мейте выступал за клуб "Кроули" из четвертого дивизиона Англии, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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