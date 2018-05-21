СМИ: "Спартак" хочет подписать форварда "Шахтера" Феррейру

Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра может стать игроком "Спартака", сообщает Goal.com.

Контракт аргентинца с донецким клубом истекает 30 июня, и он может перейти на правах свободного агента. При этом, по данным источника, в случае перехода футболист получит бонус в размере пяти миллионов евро. Ранее португальские СМИ сообщали, что он перейдет в "Бенфику".

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 22 матча за "Шахтер" в чемпионате Украины и забил 17 мячей при двух голевых передачах.

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