СМИ: "Спартак" - фаворит в борьбе за Гарая

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к переходу в другой клуб. Как сообщает Donbalon, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры аргентинца является "Спартак", который уже сделал официальное предложение.

Отмечается, что многое будет зависеть от желания семьи Гарая возвращаться в Россию. Напомним, что аргентинец с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". Всего за санкт-петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что "Спартак" готов заплатить за трансфер Гарая более 20 миллионов евро.