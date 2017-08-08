СМИ: "Спартак" - фаворит в борьбе за Гарая

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай близок к переходу в другой клуб. Как сообщает Donbalon, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры аргентинца является "Спартак", который уже сделал официальное предложение.
Отмечается, что многое будет зависеть от желания семьи Гарая возвращаться в Россию. Напомним, что аргентинец с 2014 по 2016 год выступал за "Зенит". Всего за санкт-петербургский клуб он провел 75 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось о том, что "Спартак" готов заплатить за трансфер Гарая более 20 миллионов евро.
голос из Санкт-Петербурга
Mangust071. Но ЗЕНИТ то хоть умудрился продать Халка и Витселя! И получил реальные деньги. Поэтому в это трансферное окно и смог приобрести Дриусси, Паредеса и Мамману. А вы свой единственный "актив" Промеса не "пропейте". Сейчас он стоит 20 млн. евро (transfermarkt). Это вопрос очень тонкий: если сейчас не продадите, то не известно, что будет зимой. Может быть травма (не дай бог конечно), может быть конфликт, может снизить к себе требования и т.д. В таком случае такие деньги за него никто не даст. А это означает, что не будет денег на последующие трансферы и усиление. Или даже если Федун выделить приличные суммы, то придётся оглядываться на фэйрплэй, соблюдать баланс между расходами и доходами. Всё очень не устойчиво в этом мире.
13:30
sidors
visp1961 - сколько Зенит занес в конверте? отгадайте с "пяти" раз
13:03
sidors
ну хоть где то Спартак фаворит
13:00
Mangust071
Латералю Сережи привет)))
12:47
Mangust071
голос из Санкт-Петербурга Вот и вся разница между менеджментом ЗЕНИТа и Спартака!!! ЗЕНИТ купил Гарая за 6 млн. евро и продал за 20 млн. евро. (+14 млн. евро + чемпион России + обладатель Кубка России + регулярное участие в ЛЧ). А Спартак готов заплатить более 20 млн. евро._________вы в Питере смешные такие))) про менеджмент пишите!!!))))))))) т.е. когда покупался Халк и Витсель, вы уже знали, что появится китайский вариант??? а так бы, кому за такие деньги их продали!!!!)))))))) Помнишь какие суммы фигурировали без Китая)))клоуны)
12:46
bvp
То, что Зенит купил Гарая за 6 млн. - это действительно из области ненаучной фантастики. Послушал жену, уехал, понял, что не нужно было этого делать (Россия - это все-таки ох....нная страна) и решил вернуться.
12:45
DoodlyDoo
чтобы купить что-то ненужное сначала надо продать что-то ненужное )) Глушкова в Барселону за 35млн, наверно
12:41
голос из Санкт-Петербурга
serzheo visp1961____ Ну и что это меняет? 12:18 ======================================================================================================== Это может поменять правовой статус человека, скрывающегося под ником "visp1961"...
12:33
serzheo
visp1961____ Ну и что это меняет?
12:18
голос из Санкт-Петербурга
visp1961. Если цифры в твоём нике означают год рождения, то сочувствую. Дожил до 56 лет, а ведёшь себя как безмозглый прыщавый подросток. Уважения не заслужил, поэтому обращаюсь на "ты".
12:06
Gogy
Гарай с аппетитом ест свинину, опасно приобретать его мясным....
12:06
Chibisov
Ха-ха)))видимо для отвода глаз федунсон платит здесь,что бы такие вот инсайды появлялись,сами то небось на пальмах игроков ищут да в саваннах))))ну даже представим эту научную фантастику,что заплатят 20 мульонов,а вот сам то Гарай поедет?жена его поедет?зарплата та будет меньше чем в зените,а в чём смысл было уезжать и через меньше чем год возвращаться в тут же страну?20-ку то он конечно стоит тут вопросов нет,но ведь федунько пообещал выделить 30 на усиление и,что же в остатке?10-ка???а тут пишут луан за 22,гарай за 20 уже больше 30-ки набегает,хочу напомнить про ФФП,а что бы что то купить надо,что то продать,а пищевик со времён видича ничего стоящего не продавал!!!
12:05
голос из Санкт-Петербурга
visp1961. Знаешь почему вас называют НЕадекватными? В среде сектантов массовое расстройство, они продолжают жить мифами, которые сами и выдумали!!! А также плодят фейковые новости, чем очень походят на некоторые западные СМИ без чести и без совести. //////////// А также на статью ты уже наговорил: Распространение в Интернете заведомо ложных сведений может быть квалифицировано как клевета (статья 129 УК РФ) при условии, если будет доказано: автор сообщения заведомо знал, что сведения ложные, и распространил их с целью причинить вред определенному гражданину или подорвать деловую репутацию гражданина, юридического лица.
12:02
visp1961
голос из Санкт-Петербурга, сынок, про 6 млн. за которые Зенит якобы купил Гарая, ты бабушке рассказывать будешь!!! Сколько в конверте Зенит занёс НИКТО сосчитать не в силах, с учётом того, что в ТО время САМА Бавария предлагал за Гарая 20 лямов, а он ушёл в Зенит за шесть, это сколько же они мимо кассы занесли, если вместо Баварии игрок оказался в захудалом Зените, среди "Королей Пердива"?
11:48
serzheo
А Гарай об этом знает?
11:40
голос из Санкт-Петербурга
Вот и вся разница между менеджментом ЗЕНИТа и Спартака!!! ЗЕНИТ купил Гарая за 6 млн. евро и продал за 20 млн. евро. (+14 млн. евро + чемпион России + обладатель Кубка России + регулярное участие в ЛЧ). А Спартак готов заплатить более 20 млн. евро.
11:38
Несвин
Гарай в Пищевике? Не смешно.
11:30
Xen1um
ShellSPb,сиди там на подсосе газовом, и помалкивай.
11:26
ShellSPb
20 лямов за 30-и летнего, позор срамтаку, нефть то народная!
10:47