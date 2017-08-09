СМИ: "Спартак" договорился о переходе Луана за 25 миллионов евро

"Спартак" согласовал с "Гремиу" трансфер нападающего Луана, сообщает Terra. Красно-белые согласились заплатить за игрока 25 миллионов евро, которые прописаны в виде отступных в его контракте. Сумма будет перечислена несколькими частями.

Для завершения сделки "Спартак" должен договориться с самим Луаном и предоставить банковские гарантии. По условию договора, бразилец присоединится к красно-белым в ближайшее время. Также издание отмечает, что 70 процентов от обозначенной суммы достанется "Гремиу", еще 30 - представителям игрока.