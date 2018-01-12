СМИ: совладельцы "Спартака" приобретут хорватский клуб "Истра 1961"

Совладельцы "Спартака" намерены приобрести хорватский клуб "Истра 1961". Как пишет germanijak.hr, процесс уже инициирован через сербских посредников. Российские бизнесмены готовы предложить за "Истру" 2 миллиона евро и покрыть все его долги.

Хорвасткий клуб, президентом которого является российский предприниматель Михаил Щеглов, находится в тяжелом финансовом состоянии. Игроки уходят один за другим, а команда находится на грани вылета во вторую лигу. Поиски нового владельца длятся уже несколько месяцев.