СМИ: совладельцы "Спартака" приобретут хорватский клуб "Истра 1961"

Совладельцы "Спартака" намерены приобрести хорватский клуб "Истра 1961". Как пишет germanijak.hr, процесс уже инициирован через сербских посредников. Российские бизнесмены готовы предложить за "Истру" 2 миллиона евро и покрыть все его долги.
Хорвасткий клуб, президентом которого является российский предприниматель Михаил Щеглов, находится в тяжелом финансовом состоянии. Игроки уходят один за другим, а команда находится на грани вылета во вторую лигу. Поиски нового владельца длятся уже несколько месяцев.
Serenky25
На базе хорватского клуба сделать фарм. Плюс игрочков можно забирать бесплатно талантливых хорватских.
13:06
PTUHADD
А у нас футбольных клубов в жопе мало. в наши инвестировать не надо.Или они с детства за истру 1961
10:12