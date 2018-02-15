СМИ: Смолов стал жертвой мошенничества на 191 миллион рублей

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов пострадал от действий экс-депутата Госдумы РФ, члена комитета по земельным отношениям и строительству Ильдара Самиева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, утверждает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы уголовного дела. Форвард "быков" за 191,1 миллиона рублей купил квартиру в одном из столичных жилых комплексов, ее площадь - 194 кв. м.
По данным издания, Смолов познакомился с представителями депутата весной 2017 года. Ему поступило предложение купить недвижимость со скидкой. По их словам, у застройщика квартиру с аналогичным метражом можно купить за 213 миллионов рублей. Разница в цене объяснялась тем, что один из соинвесторов контролируется структурами Самиева.
В уголовном деле сообщается, что договор о купле-продаже был заключен с отцом форварда Михаилом Смоловым 16 марта 2017 года. В тот же день он привез в офис продаж 163,5 миллиона рублей наличными. Деньги были переданы доверенному лицу бывшего парламентария Ростиславу Илыку. При регистрации прав собственности на квартиру стало известно, что купленная Смоловым квартира находится под залогом у АКБ "Связь-банк".
Уголовное дело в отношении бывшего депутата было возбуждено 7 февраля по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По данным следствия, долги Самиева насчитывают несколько десятков миллиардов рублей. Также его подозревают в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около 850 тысяч долларов. При этом он не намерен выполнять обязательства ни перед "Связь-банком", ни перед Смоловым.
Igrok Igorek
Наличными! Вы понимаете - НАЛИЧНЫМИ!!!
11:11
Жорик Вартанов
допустим вы успешный юрист в большом городе с зарплатой в 150 000 рублей в месяц, для нашей страны это очень хорошие деньги, что бы заработать на такую квартиру вам придется работать 100 лет))) ну а если вы обычный россиянин со средней зарплатой в 30 тысяч то вы накопите необходимую сумму через 500 лет)
11:09
Cap. Morgan
Я ржал))))))))))) день сделан
11:07
spartak-msk
нормально. годик или полтора бесплатно отбегал значит. в принципе ему и не должны были платить вообще, как он до Краснодара играл
11:02
Мальчиш-Кибальчиш
Эх Федя, Федя-"На труды праведные не наживёшь палаты каменные", "Бог шельму метит","Жадность фраера сгубила"," Было у Михайло Смолова три сына и один Федя Лопырев"...делай вывод Федя.
11:00
алешенька
комментарии добавляют лично мне позитива:)) а если по существу - лох не мамонт, лох не вымрет.
10:48
zvovs
Границ мерзкой коррупции похоже нет, и это не касается Самиева....
10:43
Трижды разбанен)
почти как у захарченко...они наверное отдельные хаты покупают для хранения денег, нах им этот футбол нужен, тьфу...противно....
10:40
Русский Я
Зря вы критикуете футболистов. Вот Федька настоящий мужик, тащит на себе по 32 кг денег и даже не морщится. Уважуха. Интересно, а где он их дома хранит? У него матрас поболе, чем у полковника Захарченко похоже.
10:35
Сутра Бодуныч
Бог все видит...
10:32
Smertlove
Мне больше понравилась вот эта фраза "Ему поступило предложение купить недвижимость со скидкой. По их словам, у застройщика квартиру с аналогичным метражом можно купить за 213 миллионов рублей. " Т.е. насколько надо быть жадным, чтобы рисковать сделкой в 200 лямов да еще и общаться с депутатом с нерусской фамилией ) Вообщем ты Федя удачно сэкономил... )))
10:32
баламошка
Пипец детектив)) Роман можно написать. Главный герой - восточный красавец и по совместительству принц Персии Ильдар отнимает деньги у богатых футболистов, чтобы раздавать их беднякам на улицах)
10:25
pchela_tr
интересно, а почему мне не жалко его )
10:21
Nikko45
Всё равно они получают , а не зарабатывают. Это с него налог взяли. Накосит опять , всё равно на халяву. Теперь посчитайте , сколько среднему человеку работать, чтобы такое заработать. Примерно 300 лет, это при хорошей зарплате и не жрать и не пить.
10:21
Монте-Кристо (Мститель) .
Мелочь, но приятно было узнать.
10:11
Патриот Сибири
Хорошо, что нынешние депутаты Госдумы лучше!
10:11
usuns
и кстати, 163 лимона новыми 5тысячными купюрами весит больше 30 килограмм))
10:08
usuns
нет слов!футболер легко покупает жилье за 190 лямов! "в тот же день" привозит наличкой 163))) попробуйте сразу снять в банке хотя бы 5 - надо заказывать заранее! или у него дома наличка во всех шкафах валяется))) наука идиоту! один жулик и вор кинул другого)))
10:05
icezellion
16 млн. решил сэкономить? Ну и зря, это ж копейки для наших ногомячистов.
10:03