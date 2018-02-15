СМИ: Смолов стал жертвой мошенничества на 191 миллион рублей

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов пострадал от действий экс-депутата Госдумы РФ, члена комитета по земельным отношениям и строительству Ильдара Самиева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, утверждает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы уголовного дела. Форвард "быков" за 191,1 миллиона рублей купил квартиру в одном из столичных жилых комплексов, ее площадь - 194 кв. м.

По данным издания, Смолов познакомился с представителями депутата весной 2017 года. Ему поступило предложение купить недвижимость со скидкой. По их словам, у застройщика квартиру с аналогичным метражом можно купить за 213 миллионов рублей. Разница в цене объяснялась тем, что один из соинвесторов контролируется структурами Самиева.

В уголовном деле сообщается, что договор о купле-продаже был заключен с отцом форварда Михаилом Смоловым 16 марта 2017 года. В тот же день он привез в офис продаж 163,5 миллиона рублей наличными. Деньги были переданы доверенному лицу бывшего парламентария Ростиславу Илыку. При регистрации прав собственности на квартиру стало известно, что купленная Смоловым квартира находится под залогом у АКБ "Связь-банк".

Уголовное дело в отношении бывшего депутата было возбуждено 7 февраля по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По данным следствия, долги Самиева насчитывают несколько десятков миллиардов рублей. Также его подозревают в мошенничестве с загородной недвижимостью стоимостью около 850 тысяч долларов. При этом он не намерен выполнять обязательства ни перед "Связь-банком", ни перед Смоловым.