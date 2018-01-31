СМИ: Смолов отказался от перехода в "Суонси"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов мог перейти в "Суонси", который предлагал за футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов. Однако, как сообщает Daily Mail, 27-летний россиянин отклонил предложение валлийского клуба.
Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма". "Молотобойцы" предлагали за россиянина 11 миллионов фунтов.
Напомним, Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2019 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 15 миллионов евро. В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах нападающий провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
К.Б.Ын
"Не верю !" (С) Станиславский :)
19:15
letmebetomorrow
когда зенит интересует смоловым, то смолов в шорт листе реала, когда говорят про реальные трансферы, то смолов отказался от перехода в суонси. смолов ждет когда к нему приедет флорентино перес на белом коне? зря, потому, что слухи про реал это исключительно для того чтобы выбить побольше денег. реальность это суонси, а смолов как баба из урюпнска ждет когда к ней, такой модной в трениках, приедет миллионер на белом мерседесе из столицы и увезет в светлое будущее.
19:11
Джин Игнатов
Он думает что возьмут в Челси или МЮ ! Там играть надо , а здесь футбол на порядок ниже !
18:50
alur66
Вот она-вся правда о наших футболерах косоголовых. Как только есть возможность сменить оьстановку и перейти в более сильный чемпионат-сразу в кусты-там ведь пахать за деньги надо-а здесь их задорма получают. Поэтому и сборная наша играет ниже плинтуса-работать то никто не желает да и не умеет. Вот только не надо нам лапшу на уши вешать что вы умираете на тренировках-пешеходы блин.
18:32
ЮКИ
кто б сумлевался?!может,надеется,что викуся назад примет?
18:20
T.Ned
Ебл**н
17:16
Stiffupperlip
Там надо жепу рвать каждый день , доказывая, что ты достоин выходить на поле, а дома ...На хрену козе баян? Федечка такой же, как все наши современные "звезды" - хочет денежки загребать и не делать ни хрена . Ну Ее вашу таити .
17:16
Гаттузо Крут!!!!!!#!
лопырево-радио сообщило у-ха-ха!
16:56
andrey62
Ха-ха. Было очевидно что никуда "распиаренная деревяшка" из России не уедет! В Европе просто за стояние на поле не платят, надо биться и доказывать что ты достоин места в составе в каждом матче! А Федор это может..? Вот и ответ на вопрос что ему надо : бабло или футбольный рост!
16:47
Бергкамп 10
думаю утка!если бы предложили реально ушел бы!
16:41
Рюрик 09
Либо Фёдор сам реально оценивает себя, либо рядом с ним есть умные люди, которых он слушает. Взвесив вероятность получения места в составе Суонси, приняли решение. Не имею ничего против Фёдора, просто игроки РФПЛ, за редчайшими исключениями, в Европе ничего показать не смогут.
16:37
Russellmoto
Зря не пошел...
16:21
Тот самый Зануда
Мдя уж,раньше были предложения и игроки с нашего Согаза уезжали в Ливеры с Челси,да МЮ с Арсеналами,а ныне лишь днища АПЛовские да Китай.Вот он и наглядный показатель уровня нашего болота.
16:18
Семь ветров
15 фунтомильонов это гораздо больше цены Федора, да и Суонси обьективно лучший вариант. В Краснодаре перспектив ноль, в Спартак Аратюнянц не отдаст, в Зените делать нечего, ни титулов, ни места в составе. Зря не схотел
16:08
при счете 0:4 судья сломал игру
его же реал пасет в шорт листе и вот вот подпишет (инфа 148%)...какой нафек суонси?
15:56
suomi257
или ждёт приглашения от Реала))))))))
15:53
shpasic
слабак. хотя Суонси и без него Арсенал обыгрывает.
15:50
suomi257
там его сразу на лавку посадят....таких там хватает!
15:49
shur
А что там ему делать?
15:45