15:42 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Смолов отказался от перехода в "Суонси"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов мог перейти в "Суонси", который предлагал за футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов. Однако, как сообщает Daily Mail, 27-летний россиянин отклонил предложение валлийского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма". "Молотобойцы" предлагали за россиянина 11 миллионов фунтов.

Напомним, Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2019 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 15 миллионов евро. В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах нападающий провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Таблица переходов РФПЛ

 
 
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КОММЕНТАРИИ (19)
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К.Б.Ын

"Не верю !" (С) Станиславский :)

19:15

letmebetomorrow

когда зенит интересует смоловым, то смолов в шорт листе реала, когда говорят про реальные трансферы, то смолов отказался от перехода в суонси. смолов ждет когда к нему приедет флорентино перес на белом коне? зря, потому, что слухи про реал это исключительно для того чтобы выбить побольше денег. реальность это суонси, а смолов как баба из урюпнска ждет когда к ней, такой модной в трениках, приедет миллионер на белом мерседесе из столицы и увезет в светлое будущее.

19:11

Джин Игнатов

Он думает что возьмут в Челси или МЮ ! Там играть надо , а здесь футбол на порядок ниже !

18:50

alur66

Вот она-вся правда о наших футболерах косоголовых. Как только есть возможность сменить оьстановку и перейти в более сильный чемпионат-сразу в кусты-там ведь пахать за деньги надо-а здесь их задорма получают. Поэтому и сборная наша играет ниже плинтуса-работать то никто не желает да и не умеет. Вот только не надо нам лапшу на уши вешать что вы умираете на тренировках-пешеходы блин.

18:32

ЮКИ

кто б сумлевался?!может,надеется,что викуся назад примет?

18:20

T.Ned

Ебл**н

17:16

Stiffupperlip

Там надо жепу рвать каждый день , доказывая, что ты достоин выходить на поле, а дома ...На хрену козе баян? Федечка такой же, как все наши современные "звезды" - хочет денежки загребать и не делать ни хрена . Ну Ее вашу таити .

17:16

Гаттузо Крут!!!!!!#!

лопырево-радио сообщило у-ха-ха!

16:56

andrey62

Ха-ха. Было очевидно что никуда "распиаренная деревяшка" из России не уедет! В Европе просто за стояние на поле не платят, надо биться и доказывать что ты достоин места в составе в каждом матче! А Федор это может..? Вот и ответ на вопрос что ему надо : бабло или футбольный рост!

16:47

Бергкамп 10

думаю утка!если бы предложили реально ушел бы!

16:41

Рюрик 09

Либо Фёдор сам реально оценивает себя, либо рядом с ним есть умные люди, которых он слушает. Взвесив вероятность получения места в составе Суонси, приняли решение. Не имею ничего против Фёдора, просто игроки РФПЛ, за редчайшими исключениями, в Европе ничего показать не смогут.

16:37

Russellmoto

Зря не пошел...

16:21

Тот самый Зануда

Мдя уж,раньше были предложения и игроки с нашего Согаза уезжали в Ливеры с Челси,да МЮ с Арсеналами,а ныне лишь днища АПЛовские да Китай.Вот он и наглядный показатель уровня нашего болота.

16:18

Семь ветров

15 фунтомильонов это гораздо больше цены Федора, да и Суонси обьективно лучший вариант. В Краснодаре перспектив ноль, в Спартак Аратюнянц не отдаст, в Зените делать нечего, ни титулов, ни места в составе. Зря не схотел

16:08

при счете 0:4 судья сломал игру

его же реал пасет в шорт листе и вот вот подпишет (инфа 148%)...какой нафек суонси?

15:56

suomi257

или ждёт приглашения от Реала))))))))

15:53

shpasic

слабак. хотя Суонси и без него Арсенал обыгрывает.

15:50

suomi257

там его сразу на лавку посадят....таких там хватает!

15:49

shur

А что там ему делать?

15:45