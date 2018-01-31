СМИ: Смолов отказался от перехода в "Суонси"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов мог перейти в "Суонси", который предлагал за футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов. Однако, как сообщает Daily Mail, 27-летний россиянин отклонил предложение валлийского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны "Вест Хэма". "Молотобойцы" предлагали за россиянина 11 миллионов фунтов.

Напомним, Смолов выступает за "Краснодар" с 2015 года. Его контракт с "быками" рассчитан до лета 2019 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 15 миллионов евро. В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах нападающий провел 15 матчей, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.