СМИ: шансы на возвращение Кришито в "Дженоа" - 70 процентов

Вероятность возвращения защитника и капитана "Зенита" Доменико Кришито в "Дженоа" составляет 70 процентов, утверждает Gazzetta dello Sport. Контракт 31-летнего игрока обороны с питерцами рассчитан до лета 2018 года.

Ранее агент итальянского футболиста Андреа Д'Амико заявлял, что у его клиента есть конкретное предложение от генуэзцев, назвав его "очень привлекательным". Также появлялась информация о том, что защитник не хочет продлевать контракт с "Зенитом".

Напомним, Кришито выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов в промежуток с 2002 по 2011 год, после чего перешел в клуб из Санкт-Петербурга. С лета 2011 года защитник помог сине-бело-голубым выиграть два титула чемпиона России, два суперкубка страны, а также один национальный кубок.

В этом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча, сделав 3 голевые передачи и получив 5 желтых карточек.