СМИ: Шандау может перейти из "Анжи" в топ-клуб российской премьер-лиги

Агент защитника "Анжи" Шандау Ролим Кармо подчеркнул, что во время зимнего трансферного окна игрок может перейти в один из топ-клубов Российской футбольной премьер-лиги. При этом представитель футболиста сообщил, что информация об интересе со стороны "Гремиу" не соответствует действительности.

"Гремиу" не проявлял интереса к Шандау, – приводит "Р-Спорт" слова Кармо. – На самом деле "Гремиу" заинтересовался экс-защитником "Сан-Паулу" Паулу Мирандой, который сейчас играет за "Зальцбург". С точностью могу сказать, что информация в СМИ про Шандау не соответствует действительности.

Сейчас мы начинаем переговоры с одним из российских топ-клубов, который пока не готовы назвать. Возможно, Шандау перейдет именно в него.

Шандау может сменить "Анжи" на "Гремиу"