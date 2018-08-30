СМИ: "Севилья" ждет решения Промеса и параллельно ведет переговоры по двум другим игрокам

Как ранее сообщил "СЭ", переход нападающего "Спартака" Квинси Промеса в "Севилью" может сорваться. Испанский клуб не готов платить игроку более 3 миллиона евро. Решение о переходе примет лично 26-летний Промес в ближайшее время.

Как утверждает Sevillainfo.es, "Севилья" в последние 36 часов трансферного окна также ищет варианты усиления состава на внутреннем рынке.

Клуб активно ведет переговоры с "Жироной" по покупке 26-летнего хавбека Кристиана Порту. Игрок не тренировался сегодня в составе своей нынешней команды. Также "Севилья" контактирует с "Реалом" по поводу приобретения 21-летнего форварда Борхи Майораля.

Промес: из "Спартака" в "Севилью" за 21 миллион

Почему Промес уходит из "Спартака" в "Севилью"