СМИ: семья Кокера не захотела переезжать в Москву

"Локомотив" отказался от варианта с арендой защитника "КПР" Стивена Кокера. Согласно ТАСС, англичанин постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи.

Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что москвичи согласовали контракт с Кокером. После этого в британских СМИ была опубликована информация о том, что 25-летний футболист, которого "Локомотив" планировал арендовать до конца сезона, был арестован в Лондоне за пьяный дебош.

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