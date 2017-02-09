СМИ: семья Кокера не захотела переезжать в Москву

"Локомотив" отказался от варианта с арендой защитника "КПР" Стивена Кокера. Согласно ТАСС, англичанин постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи.
Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что москвичи согласовали контракт с Кокером. После этого в британских СМИ была опубликована информация о том, что 25-летний футболист, которого "Локомотив" планировал арендовать до конца сезона, был арестован в Лондоне за пьяный дебош.
"Локомотив" намекнул на срыв перехода Кокера //
Геркус встретился с Кокером в Лондоне //
Новичок "Локомотива" определился с игровым номером //
Чорлука пообщался по скайпу с новичком "Локомотива"
баламошка
Боятся руки Кремля.
23:05
baddy
Колкера, а не Кокера. Учитесь правильно переписывать у других.
19:56
Ботаникум
Да вместо одного, прости Господи, "кокера" из какой-нибудь Зим-бабы можно ЦЕЛОЕ ПЛЕМЯ "мумбов-юмбов" вывезти в РФПЛ на ПМЖ!!!!!!
19:05