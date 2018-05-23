14:15 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Сарри получает визу в Россию

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подал документы на получение российской визы, сообщает CalcioNapoli24. Оформление документов займет четыре дня.

 
Маурицио САРРИ.Его уважает Бердыев и опасается Каррера. Кто такой Маурицио Сарри

Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов. Он был назван одним из кандидатов на пост главного тренера невского клуба наряду с Сергеем Семаком из "Уфы".

Сам Сарри, по словам его агента, не получал соответствующего предложения. Главным претендентом на него называется "Челси". В случае расставания с "Наполи" 59-летний итальянский специалист рассчитывает продолжить карьеру за границей, но якобы не заинтересован в работе в России. Неаполитанцы уже нашли замену тренеру - как уже сообщалось, они уже договорились с Карло Анчелотти.

Tuttomercatoweb при этом пишет, что "Зенит" в ближайшие дни пригласит Сарри в Санкт-Петербург, чтобы показать ему клубную базу и стадион. В руководстве сине-бело-голубых полагают, что это может помочь убедить итальянца возглавить команду, отмечает итальянское издание.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗЗ+

Komendant1 На чемпионат мира виза не нужна.// Это если билеты на матчи есть. А у него нет, он чисто в фан-зоне потусить едет :)))

16:36

suomi257

видимо Семака как запасной вариант держат в уме...

14:48

Komendant1

На чемпионат мира виза не нужна.

14:40

shur

А на ЧМ без визы, по паспорту болельщика.

14:40

shpasic

хочет посетить чемпионат мира, очевидно же!)

14:29

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