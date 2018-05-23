СМИ: Сарри получает визу в Россию

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри подал документы на получение российской визы, сообщает CalcioNapoli24. Оформление документов займет четыре дня.
Ранее сообщалось, что "Зенит" предложил Сарри контракт с зарплатой в 4 миллиона евро без учета бонусов. Он был назван одним из кандидатов на пост главного тренера невского клуба наряду с Сергеем Семаком из "Уфы".
Сам Сарри, по словам его агента, не получал соответствующего предложения. Главным претендентом на него называется "Челси". В случае расставания с "Наполи" 59-летний итальянский специалист рассчитывает продолжить карьеру за границей, но якобы не заинтересован в работе в России. Неаполитанцы уже нашли замену тренеру - как уже сообщалось, они уже договорились с Карло Анчелотти.
Tuttomercatoweb при этом пишет, что "Зенит" в ближайшие дни пригласит Сарри в Санкт-Петербург, чтобы показать ему клубную базу и стадион. В руководстве сине-бело-голубых полагают, что это может помочь убедить итальянца возглавить команду, отмечает итальянское издание.
ЗЗ+
Komendant1 На чемпионат мира виза не нужна.// Это если билеты на матчи есть. А у него нет, он чисто в фан-зоне потусить едет :)))
16:36
suomi257
видимо Семака как запасной вариант держат в уме...
14:48
Komendant1
На чемпионат мира виза не нужна.
14:40
shur
А на ЧМ без визы, по паспорту болельщика.
14:40
shpasic
хочет посетить чемпионат мира, очевидно же!)
14:29