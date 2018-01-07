СМИ: "Сантос" откажет "Спартаку" в покупке Вериссимо за 6 миллионов евро

Руководство "Сантоса" на встрече с президентом клуба Жозе Карлосом Пересом выдвинуло контрпредложение по продаже защитника Лукаса Вериссимо в "Спартак", информирует globoesporte.globo.com. Как отмечает издание, правление клуба пришло к выводу, что нынешние условия сделки неприемлемы.
"Сантос" теперь намерен получить за 22-летнего защитник 8 миллионов евро или 7 миллионов и 10 процентов от суммы с последующей продажи.
Ранее речь шла о 6 миллионах и 10 процентов от суммы с последующей продажи. Об отказе от этого предложения "Сантос" уведомит "Спартак" 8 января.
Напомним, что по данным "СЭ", переговоры по трансферу Вериссимо вошли в завершающую стадию – сделка может быть завершена в ближайшее время. Вериссимо должен стать первым новичком чемпионов России в зимнее трансферное окно-2018. Защитник может присоединится к новой команде в ходе первого январского сбора, который красно-белые проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.
В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Глупых свиней опять водят за но.....эээээ за грязный пятак! у-ха-ха
10:58
old grumbler
Ну не хотят в Россию ехать играть в футбол за идею, хотят за деньги.... Умные люди так и делают...
10:52
Edmundo.Baldivieso
Какие 6-8? 60-80! Спросите у "Барсы".
10:42
pahom-17
Санта Барбара опять..или снова...наверно Неймар позвонил ))))
10:35
Джин_SM(v3)
Сантос продаст... Сантос откажет... Сантос уведомит 8 января... А чего на 8 июня?)))
10:28
Островзаячий
Кутепов сейчас держит кулачки : хоть бы сорвалось.А вообще интересно как Каррера относится к этому приобретению. И его друг Трабукки.
10:28
Buldozer46
Понеслось
10:13