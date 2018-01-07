09:49 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Сантос" откажет "Спартаку" в покупке Вериссимо за 6 миллионов евро

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Руководство "Сантоса" на встрече с президентом клуба Жозе Карлосом Пересом выдвинуло контрпредложение по продаже защитника Лукаса Вериссимо в "Спартак", информирует globoesporte.globo.com. Как отмечает издание, правление клуба пришло к выводу, что нынешние условия сделки неприемлемы.

 
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"Сантос" теперь намерен получить за 22-летнего защитник 8 миллионов евро или 7 миллионов и 10 процентов от суммы с последующей продажи.

Ранее речь шла о 6 миллионах и 10 процентов от суммы с последующей продажи. Об отказе от этого предложения "Сантос" уведомит "Спартак" 8 января.

Напомним, что по данным "СЭ", переговоры по трансферу Вериссимо вошли в завершающую стадию – сделка может быть завершена в ближайшее время. Вериссимо должен стать первым новичком чемпионов России в зимнее трансферное окно-2018. Защитник может присоединится к новой команде в ходе первого январского сбора, который красно-белые проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.

В этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего за "Сантос" на его счету 45 игр и один гол.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Глупых свиней опять водят за но.....эээээ за грязный пятак! у-ха-ха

10:58

old grumbler

Ну не хотят в Россию ехать играть в футбол за идею, хотят за деньги.... Умные люди так и делают...

10:52

Edmundo.Baldivieso

Какие 6-8? 60-80! Спросите у "Барсы".

10:42

pahom-17

Санта Барбара опять..или снова...наверно Неймар позвонил ))))

10:35

Джин_SM(v3)

Сантос продаст... Сантос откажет... Сантос уведомит 8 января... А чего на 8 июня?)))

10:28

Островзаячий

Кутепов сейчас держит кулачки : хоть бы сорвалось.А вообще интересно как Каррера относится к этому приобретению. И его друг Трабукки.

10:28

Buldozer46

Понеслось

10:13