СМИ: Саму Гарсия расторг контракт с "Рубином" и перейдет в "Леванте"

Полузащитник "Рубина" Саму Гарсия договорился о расторжении контракта с клубом, утверждает ElDesmarque. Отмечается, что футболист уже вылетел в Испанию и скоро станет игроком "Леванте".

В данный момент хавбек ведет переговоры с "лягушками" по своей зарплате: Гарсия просит два миллиона евро в год, тогда как испанский клуб не готов платить такую сумму. При этом подчеркивается, что стороны близки к достижению соглашения.

Гарсия перешел в казанский клуб из "Вильярреала" летом прошлого года. Вторую половину сезона он провел на правах аренды в "Леганесе". В "Рубине" он провел 13 матчей.