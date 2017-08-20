18:07 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Саму Гарсия расторг контракт с "Рубином" и перейдет в "Леванте"


Полузащитник "Рубина" Саму Гарсия договорился о расторжении контракта с клубом, утверждает ElDesmarque. Отмечается, что футболист уже вылетел в Испанию и скоро станет игроком "Леванте".

В данный момент хавбек ведет переговоры с "лягушками" по своей зарплате: Гарсия просит два миллиона евро в год, тогда как испанский клуб не готов платить такую сумму. При этом подчеркивается, что стороны близки к достижению соглашения.

Гарсия перешел в казанский клуб из "Вильярреала" летом прошлого года. Вторую половину сезона он провел на правах аренды в "Леганесе". В "Рубине" он провел 13 матчей.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий