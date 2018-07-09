СМИ: Сакала перейдет из "Спартака" в "Остенде"

Форвард "Спартака" Фэшн Сакала станет игроком "Остенде", сообщают бельгийские СМИ.

По данным hln.be, в замбийце клуб видит замену для другого форварда Зиньо Гано, который стал игроком "Генка". За команду выступает соотечественник игрока "Спартака" Эммануэль Банда. Указано, что переход близок к завершению, и вскоре футболист должен пройти медосмотр.

21-летний футболист в прошлом сезоне выступал за "Спартак-2". В его активе 31 матч в ФНЛ и десять забитых мячей при двух голевых передачах.

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