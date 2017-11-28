СМИ: Рыжиков должен сыграть 70 процентов матчей для продления контракта с "Рубином"

Контракт вратаря Сергея Рыжикова с "Рубином" будет автоматически продлен, если в сезоне-2017/18 он сыграет в 70 процентах матчей чемпионата России, утверждает "БИЗНЕС Online". Действующее соглашение между голкипером и клубом из Казани было заключено по схеме "1+1", первый год контракта истекает 30 июня 2018 года.

В этом розыгрыше чемпионата России Рыжиков принял участие в 12 матчах, пропустив 12 мячей. Таким образом, 37-летнему голкиперу необходимо провести еще 9 игр в 12 оставшихся турах, чтобы его контракт с "Рубином" был продлен.

Напомним, вратарь выступает за "Рубин" с 2008 года. Вместе с клубом из Казани он дважды стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он помог команде завоевать Кубок России.