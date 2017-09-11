СМИ: "Рубин" занимал у обанкротившегося банка 2 миллиарда рублей из-за санкций УЕФА

По информации "Бизнес Online", "Рубин" занимал средства у ПАО "Татфондбанк", чтобы погасить долги клуба, которые скопились с 2010 года. Отмечается, что сумма составляет от 5 до 9 миллиардов рублей. Напомним, что в апреле 2017 года "Татфондбанк" был признан банкротом.

"Связьинвестнефтехим" взял на себя долги клуба, после чего из-за неуплаты агенство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд. Особенностью иска конкурсного управляющего ТФБ к НО "Фонд содействия развитию физической культуры и спорта" более чем на 2 миллиарда рублей стало почти полное отсутствие оригиналов документов как со стороны истца, так и со стороны ответчика.

– Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на "Рубин" были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 миллионов евро за несоответствие финансовым требованиям федерации, – сказал экс-генеральный директор клуба Айрат Гараев. – А поскольку предполагалось участие "Рубина" в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь. Нужно было хотя бы на короткий срок очистить "Рубин" от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги.