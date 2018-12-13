СМИ: "Рубин" расторгнет контракт с Чико Флоресом

"Рубин" может расторгнуть контракт с испанским защитником Чико Флоресом, утверждает "Бизнес Online". Футболист последний раз выходил на поле 22 сентября в матче 8-го тура и почти три месяца не попадал в заявку на матчи "Рубина".

Испанец был отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с тренером из штаба Курбана Бердыева. Также футболист был недоволен задержками по зарплате в клубе, который испытывает финансовые проблемы.

"Рубин" рассматривает вариант расторжение контракта с игроком, который рассчитан на два года. В клубе допускают, что из-за суммы неустойки возможны судебные разбирательства с Чико.

Напомним, испанец перешел в "Рубин" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. В этом сезоне Флорес принял участие в восьми матчах чемпионата России, в которых отметился одной голевой передачей.