13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: "Рубин" хочет подписать Миранчука до начала зимних сборов

0
0
0

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может сменить клубную прописку, утверждает "Бизнес Online". В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Рубин". В свою очередь представители игрока настаивают на том, чтобы вместе с ним в казанский клуб перешел и Антон Миранчук.

В "Рубине" хотят, чтобы Миранчук провел с командой полноценные зимние сборы с первого дня, поэтому, вероятнее всего, футболист с 16 января уже будет в Марбелье, где начнутся испанские сборы. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до лета 2017 года.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/180878

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ