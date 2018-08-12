СМИ: "Рома" включилась в борьбу за Промеса. "Спартак" назвал цену

"Рома" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Квинси Промесу, сообщает Tuttosport. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что на 26-летнего голландца претендует "Милан". По информации источника, оба клуба серии А в форварде красно-белых привлекает его способность выступать на разных позициях в атаке.

Издание утверждает, что "Спартак" готов расстаться с Промесом за 25 миллионов евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 24 миллиона евро.

Отметим, что трансферное окно в чемпионате Италии закрывается 17 августа в 21.00 по московскому времени.

Промес выступает в "Спартаке" с лета 2014 года. За это время он принял участие в 132 матчах в составе красно-белых во всех турнирах, забив 65 мячей.

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