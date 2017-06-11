СМИ: Родич перейдет из "Крыльев" в "Црвену Звезду"

Защитник "Крыльев Советов" Милан Родич продолжит карьеру в "Црвене Звезде", сообщает zurnal.rs. Контракт футболиста истекает в 2018 году, но самарцы не намерены удерживать легионера после вылета в ФНЛ, где более строгий лимит (не более трех игроков на поле и пяти - в заявке).

Милан Родич уехал из сербского ОФК в 2013 году. В России он защищал цвета "Зенита" и "Волги", а к "Крыльям" присоединился в 2015 году. В минувшем сезоне Родич провел 15 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и сделал 1 передачу.