СМИ: Ригони не перейдет в "Ривер Плейт" и вернется в "Зенит"

Нападающий "Аталанты" Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат "Зениту", не перейдет в аргентинский "Ривер Плейт", утверждает Ole. Отмечается, что переговоры прошли неудачно, поэтому форвард вернется в Россию. Кроме того, "Зенит" заплатит определенную сумму, чтобы прервать аренду в "Аталанте".

Ранее сообщалось, что "Ривер Плейт" хочет арендовать 25-летнего аргентинца с опцией выкупа в 6 миллионов евро. При этом "Зенит" настаивал на 9 миллионах.

Ригони было необходимо специальное разрешение от ФИФА, чтобы получить возможность выступать за "миллионеров" до июня, поскольку он уже сыграл за два клуба в этом сезоне.

В текущем сезоне Ригони провел 12 матчей за "Аталанту" в чемпионате Италии и забил 3 гола.