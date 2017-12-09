СМИ: "Реал" сделает предложение "Краснодару" по Смолову

Руководство "Реала" в ближайшее время обратится в "Краснодар" с предложением по нападающему Федору Смолову, утверждает испанский таблоид Diario Gol. Ранее сообщалось, что россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в "Королевский клуб".

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 10 голов в 13 матчах чемпионата России.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") иТимо Вернер ("Лейпциг").

Федор Смолов: "Я в списках "Реала" с 18 лет. И готов играть за него бесплатно!"