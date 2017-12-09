18:00 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Реал" сделает предложение "Краснодару" по Смолову

36

Руководство "Реала" в ближайшее время обратится в "Краснодар" с предложением по нападающему Федору Смолову, утверждает испанский таблоид Diario Gol. Ранее сообщалось, что россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в "Королевский клуб".

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 10 голов в 13 матчах чемпионата России.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") иТимо Вернер ("Лейпциг").

Федор Смолов: "Я в списках "Реала" с 18 лет. И готов играть за него бесплатно!"

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КОММЕНТАРИИ (36)
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ДжЫмкО

а возьмите лучше меня вместо феди) на лавке сидеть умею, особенно если вместо аквыминерале коньячку нальют)

23:08

Дядька

Нефилим и Бирд оба неправы. Во 1х команы из середины Ла Лиги гораздо сильнее наших середняков. Кто смотрел оба матча Сосьедада с Зенитом тот мог убедиться в уровне игры первого. Да и Севилья в матче со спортагом по игре выглядела гораздо лучше. Во 2х сравнивать количество забитых играя в Реале и сб. Франции совсем не то же самое что играя за Краснодар и сб. России. Хотя бы с точки зрения количества создаваемых голевых моментов за матч.

22:56

sava_

Ах да... Сегодня же ещё английские СМИ писали, что Левер хочет приобрести всю защиту Спартака)))

21:50

echo2011

В связи с этим можно напомнить,что "Реал",как "Спартак" и "Зенит" в России,имеет вторые команды.

21:41

Edmundo.Baldivieso

Некому бутсы мыть?

21:37

LemieuxMario

Chingizid...\\\ вам напомнить что "закатить два классных гола испанцам,"т произошло в товарняке где испанцы пешком по полю ходили)))

21:37

Франческа

Реал замарался...он одной ногой в Смолове

21:36

Chingizid

dintos Откуда вы знаете,пойдёт у Феди в Реале или не пойдёт?Если он смог закатить два классных гола испанцам,то и всякому Эйбару закатит.Если и впрямь Реал его позовёт,надо идти не раздумывая,сядешь на лавку или нет."Главное-ввязаться в бой",говорил Наполеон.Вперёд,Федя,не дрейфь,ты ещё покажешь всяким Кристинкам,что не ими одними силён Реал...------------------------------ Вы на сайт этой газеты зайдите и про эту шутку почитайте.

21:19

Zakhary

Молодец, Федор! Давно пора! Жги!

20:37

Duckhunter68

Деревья - это Пустот&#65291; и другие тупорылые барсоглоры... В великом РЕАЛе деревьев нет и не будет...

20:05

pustot+

Beard, Бензема получается дерево

19:54

dintos

Откуда вы знаете,пойдёт у Феди в Реале или не пойдёт?Если он смог закатить два классных гола испанцам,то и всякому Эйбару закатит.Если и впрямь Реал его позовёт,надо идти не раздумывая,сядешь на лавку или нет."Главное-ввязаться в бой",говорил Наполеон.Вперёд,Федя,не дрейфь,ты ещё покажешь всяким Кристинкам,что не ими одними силён Реал...

19:53

SForever

Новые реалии нашего времени: Смолов в Реале, Кокорин в Барселоне, Дзюба в Тосно.

19:52

S.U.B.A.

Лавку протирать он там будет!

19:41

Нефилим

Beard ---------------- ты реально дурак? Лиги Франции и Испании сильнее наших только за счет ПСЖ, Монако, Реала, Барсы и Атлетико. Остальные - дно сплошное, не сильнее наших середняков. Плюс у Бензема пасующие другого мастерства совсем, он ведь играл за клубы - лидеры, а не за Краснодар, который опускают все кому не лень. Севилье вон и Спартак спокойно 5 навалил. Поменяй Смолова и Бензема местами - результат будет явно не в пользу француза. Да и статистика статистикой, а я матчи испашек посматриваю, он моментов запарывает столько, что только за голову хатаешься.

19:38

lavric999

Если такое предложение будет, Смолов, конечно же примет его, но это плохо с той стороны, что это все делается за полгода до чемпионата мира, а Смолов, скорее всего сядет на лавку и игровой практики у него не будет!

19:36

howard

Для каких целей? Сколько раз Смолов играл в ЛЧ ?

19:31

75serg75

А Федя готов был там играть бесплатно. Мужик сказал- мужик сделал???

19:26

HEAD_SHOT

пусть лучше это будет правда как подарок на НГ рос футболу, у смолова поставленый удар свое он там забьет , при таком то подносе снаряда, федя игрок момента , непрохода, улучшил пробил.

19:25

kaduly

Головина даже Слуцкий себе не взял

19:21

Beard

Нефилим.............. Смолов- клубная карьера (Голландия (11 игр,1 гол) ,Россия)191 матч 62 мяча коэф. 0.33 % , Бензема клубная (Франция,Испания ,разницу между чемпами учти ,суслик) 366 матчей ,167 мячей .коэф 45 %, в чемпе Испании 254/124 = коэф 49 %.Смолов ,сборная 28 матчей . 11 голов. коэф . 39%, 9 мячей ,ДЕВЯТЬ,Смолов забил в "товарняках" ,1 в "отборе " ЧМ, 1 на КФ.Бензема за сборную 81 матч, 27 мячей,коэф. 33 %.за карьеру Чемп. Франции,Испании и сб.Франции 499 матчей 241 гол,коэф. 48 %.............И КТО "ДЕРЕВО"?

19:16

Medved.

С перепугу Реал как раз сейчас Севилью насилует.

19:16

Chingizid

Что за ленивые журналисты в СЕКсе зайдите на сайт газеты идиоты и почитайте сами про Смолова)

18:51

Beard

самое клёвое ,что тут написано -это "Бензема - полено редкостное",чувствуется аналитих от бога!

18:49

Sergey_msk

Купят, а через пол года отдадут в аренду условному Бетису, не сомневаюсь даже!!!

18:33

Кинжал

Весьма странный вброс. Смолов, конечно, неплохой форвард, но не уровень Реала, это и ежу понятно. Максимум Севилья/Валенсия. За скока там его продают? Уверен, на эти деньги можно взять 2-3 реально перспективных латиносов или одного европейского игрока выше классом. Расчетливые европейцы деньги считать умеют.

18:26

Нефилим

Ну а с другой стороны - человек уже 2 года подряд лучший бомбардир нашего не самого открытого чемпионата, и в этом году, не смотря на пропущенные 6 игр он практически возглавляет список бомбардиров, причем он чистый центрфорвард, то есть зависит от пасов команды, а не создает сам голы. В команде с лучшими распасовщиками может и больше забить. Тем более что тот же Бензема - полено редкостное

18:21

NF

Лавка, лавка, здравствуй, моя лавка..

18:20

Сквайер Треллони

То Головин в Арсенал,теперь Смолов в Реал,а ведь до первого апреля ещё далеко :)))Хотя мячи подавать и бутсы чистить сойдут :)))

18:13

rusfed 2.0

Враки. Указанная газета такого не писАла. Наоборот, она иронизирует в посвященной этой теме вчерашней статье, что даже в соцсетях люди-де спрашивают: "Кто это? Это шутка?"

18:11