СМИ: "Реал" сделает предложение "Краснодару" по Смолову

Руководство "Реала" в ближайшее время обратится в "Краснодар" с предложением по нападающему Федору Смолову, утверждает испанский таблоид Diario Gol. Ранее сообщалось, что россиянин входит в число претендентов, которые могут перейти в зимнее трансферное окно в "Королевский клуб".
В текущем сезоне 27-летний футболист забил 10 голов в 13 матчах чемпионата России.
Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") иТимо Вернер ("Лейпциг").
Федор Смолов: "Я в списках "Реала" с 18 лет. И готов играть за него бесплатно!"
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- Реал (Футбол)
- Арсенал Лондон
- Интер Милан
- Краснодар
- Федор Смолов
- Алексис Санчес
- Лейпциг (футбол)
- Мауро Икарди
- Тимо Вернер
ДжЫмкО
а возьмите лучше меня вместо феди) на лавке сидеть умею, особенно если вместо аквыминерале коньячку нальют)
23:08
Дядька
Нефилим и Бирд оба неправы. Во 1х команы из середины Ла Лиги гораздо сильнее наших середняков. Кто смотрел оба матча Сосьедада с Зенитом тот мог убедиться в уровне игры первого. Да и Севилья в матче со спортагом по игре выглядела гораздо лучше. Во 2х сравнивать количество забитых играя в Реале и сб. Франции совсем не то же самое что играя за Краснодар и сб. России. Хотя бы с точки зрения количества создаваемых голевых моментов за матч.
22:56
sava_
Ах да... Сегодня же ещё английские СМИ писали, что Левер хочет приобрести всю защиту Спартака)))
21:50
echo2011
В связи с этим можно напомнить,что "Реал",как "Спартак" и "Зенит" в России,имеет вторые команды.
21:41
Edmundo.Baldivieso
Некому бутсы мыть?
21:37
LemieuxMario
Chingizid...\\\ вам напомнить что "закатить два классных гола испанцам,"т произошло в товарняке где испанцы пешком по полю ходили)))
21:37
Франческа
Реал замарался...он одной ногой в Смолове
21:36
Chingizid
dintos Откуда вы знаете,пойдёт у Феди в Реале или не пойдёт?Если он смог закатить два классных гола испанцам,то и всякому Эйбару закатит.Если и впрямь Реал его позовёт,надо идти не раздумывая,сядешь на лавку или нет."Главное-ввязаться в бой",говорил Наполеон.Вперёд,Федя,не дрейфь,ты ещё покажешь всяким Кристинкам,что не ими одними силён Реал...------------------------------ Вы на сайт этой газеты зайдите и про эту шутку почитайте.
21:19
Zakhary
Молодец, Федор! Давно пора! Жги!
20:37
Duckhunter68
Деревья - это Пустот＋ и другие тупорылые барсоглоры... В великом РЕАЛе деревьев нет и не будет...
20:05
pustot+
Beard, Бензема получается дерево
19:54
dintos
Откуда вы знаете,пойдёт у Феди в Реале или не пойдёт?Если он смог закатить два классных гола испанцам,то и всякому Эйбару закатит.Если и впрямь Реал его позовёт,надо идти не раздумывая,сядешь на лавку или нет."Главное-ввязаться в бой",говорил Наполеон.Вперёд,Федя,не дрейфь,ты ещё покажешь всяким Кристинкам,что не ими одними силён Реал...
19:53
SForever
Новые реалии нашего времени: Смолов в Реале, Кокорин в Барселоне, Дзюба в Тосно.
19:52
S.U.B.A.
Лавку протирать он там будет!
19:41
Нефилим
Beard ---------------- ты реально дурак? Лиги Франции и Испании сильнее наших только за счет ПСЖ, Монако, Реала, Барсы и Атлетико. Остальные - дно сплошное, не сильнее наших середняков. Плюс у Бензема пасующие другого мастерства совсем, он ведь играл за клубы - лидеры, а не за Краснодар, который опускают все кому не лень. Севилье вон и Спартак спокойно 5 навалил. Поменяй Смолова и Бензема местами - результат будет явно не в пользу француза. Да и статистика статистикой, а я матчи испашек посматриваю, он моментов запарывает столько, что только за голову хатаешься.
19:38
lavric999
Если такое предложение будет, Смолов, конечно же примет его, но это плохо с той стороны, что это все делается за полгода до чемпионата мира, а Смолов, скорее всего сядет на лавку и игровой практики у него не будет!
19:36
howard
Для каких целей? Сколько раз Смолов играл в ЛЧ ?
19:31
75serg75
А Федя готов был там играть бесплатно. Мужик сказал- мужик сделал???
19:26
HEAD_SHOT
пусть лучше это будет правда как подарок на НГ рос футболу, у смолова поставленый удар свое он там забьет , при таком то подносе снаряда, федя игрок момента , непрохода, улучшил пробил.
19:25
kaduly
Головина даже Слуцкий себе не взял
19:21
Beard
Нефилим.............. Смолов- клубная карьера (Голландия (11 игр,1 гол) ,Россия)191 матч 62 мяча коэф. 0.33 % , Бензема клубная (Франция,Испания ,разницу между чемпами учти ,суслик) 366 матчей ,167 мячей .коэф 45 %, в чемпе Испании 254/124 = коэф 49 %.Смолов ,сборная 28 матчей . 11 голов. коэф . 39%, 9 мячей ,ДЕВЯТЬ,Смолов забил в "товарняках" ,1 в "отборе " ЧМ, 1 на КФ.Бензема за сборную 81 матч, 27 мячей,коэф. 33 %.за карьеру Чемп. Франции,Испании и сб.Франции 499 матчей 241 гол,коэф. 48 %.............И КТО "ДЕРЕВО"?
19:16
Medved.
С перепугу Реал как раз сейчас Севилью насилует.
19:16
Chingizid
Что за ленивые журналисты в СЕКсе зайдите на сайт газеты идиоты и почитайте сами про Смолова)
18:51
Beard
самое клёвое ,что тут написано -это "Бензема - полено редкостное",чувствуется аналитих от бога!
18:49
Sergey_msk
Купят, а через пол года отдадут в аренду условному Бетису, не сомневаюсь даже!!!
18:33
Кинжал
Весьма странный вброс. Смолов, конечно, неплохой форвард, но не уровень Реала, это и ежу понятно. Максимум Севилья/Валенсия. За скока там его продают? Уверен, на эти деньги можно взять 2-3 реально перспективных латиносов или одного европейского игрока выше классом. Расчетливые европейцы деньги считать умеют.
18:26
Нефилим
Ну а с другой стороны - человек уже 2 года подряд лучший бомбардир нашего не самого открытого чемпионата, и в этом году, не смотря на пропущенные 6 игр он практически возглавляет список бомбардиров, причем он чистый центрфорвард, то есть зависит от пасов команды, а не создает сам голы. В команде с лучшими распасовщиками может и больше забить. Тем более что тот же Бензема - полено редкостное
18:21
NF
Лавка, лавка, здравствуй, моя лавка..
18:20
Сквайер Треллони
То Головин в Арсенал,теперь Смолов в Реал,а ведь до первого апреля ещё далеко :)))Хотя мячи подавать и бутсы чистить сойдут :)))
18:13
rusfed 2.0
Враки. Указанная газета такого не писАла. Наоборот, она иронизирует в посвященной этой теме вчерашней статье, что даже в соцсетях люди-де спрашивают: "Кто это? Это шутка?"
18:11