СМИ: "ПСЖ" собирается заплатить за Паредеса 35-37 миллионов евро

"ПСЖ" оценивает аргентинского полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в сумму 35-37 миллионов евро.

- Думаю, что сумма, которую вы назвали гораздо больше, чем "ПСЖ" собирается заплатить. Слышал, что "ПСЖ" собирался заплатить 35-37 миллионов евро, не больше, - сказал итальянский журналист Танкреди Палмери каналу "360". - Если "Зенит“ действительно продаст Паредеса за 47 миллионов, то они совершат отличную сделку, потому что он пока привлекателен, но столько не стоит. "Челси" тоже следит за событиями. Вы не можете быть уверенными, что ПСЖ предлагает такую цену.

СМИ: "ПСЖ" договорился с Паредесом