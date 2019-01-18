СМИ: "ПСЖ" проявляет интерес к Маркизио и Паредесу

"ПСЖ" интересуется полузащитником "Зенита" Клаудио Маркизио, сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Calciomercato.com, ссылаясь на Sportitalia, "ПСЖ" может попробовать подписать итальянца уже в январе. Если сделка осуществится, хавбек будет выступать в одной команде со своим бывшим партнером по "Ювентусу" Джанлуиджи Буффоном.
Также французский клуб интересуется другим игроком сине-бело-голубых Леандро Паредесом, но фаворитом в борьбе за него считается "Челси".
32-летний Клаудио Маркизио в текущем сезоне провел 14 матчей за "Зенит" и забил два мяча. Он перешел в команду из "Ювентуса" на правах свободного агента.
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