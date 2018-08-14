СМИ: Промес был приоритетной целью "Милана"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес был приоритетной целью "Милана" в это трансферное окно, утверждает Calciomercato.

Однако миланский клуб решил не вступать в переговоры с красно-белыми из-за высокой стоимости 26-летнего голландца и сжатых сроков – трансферное окно в Италии закрывается 17 августа. Сообщается, что "Милан" решил переключиться на другие кандидатуры.

Ранее портал Tuttosport утверждал, что "Спартак" готов расстаться с Промесом за 25 миллионов евро​.

Промес выступает в "Спартаке" с лета 2014 года. За это время он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, забив 65 мячей.

Уйдет ли Промес? И сколько заработает Еременко?