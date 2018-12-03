СМИ: полузащитника "Локомотива" нашли мертвым

Полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина нашли мертвым спустя два дня после пропажи, информирует 360tv.ru. Спортсмена обнаружили в воскресенье, 2 декабря, в Москве.

Как отмечается, фициального подтверждения этой информации получить пока не удалось.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ломакин пропал 30 ноября. Мать спортсмена рассказала, что ее сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", переночевал там, а потом перестал выходить на связь.

Накануне был обнаружен телефон Ломакина. Он оставил его в такси вместе с рюкзаком. В автомобиле он ехал с другом, который рассказал, что они вместе употребляли спиртные напитки.

Алексей Ломакин – воспитанник футбольного клуба "Локомотив". В текущем сезоне он провел три матча в молодежном первенстве.