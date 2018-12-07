23:18 | Футбол — РПЛ

СМИ: полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит"

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Хавбек "Астаны" и сборной Венгрии  Ласло Кляйнхайслер может стать игроком "Зенита", утверждает портал kazfootball.kz. Петербургский клуб намерен укрепить полузащитную линию за счет приобретения 24-летнего венгра. 

Селекционный отдел "Зенита" обратил внимание на Кляйнхайслера благодаря тому, что он провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и являлся ключевым игроком "Астаны" в матчах Лиги Европы. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

В завершимся сезоне чемпионата Казахстана Кляйнхайслер провел 28 матчей, а в групповом этапе Лиги Европы - 4 игры.

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