12:23 | Футбол — РПЛ

СМИ: переговоры об аренде Дзюбы в "Галатасарай" прошли успешно

Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

Руководство "Галатасарая" направило "Зениту" предложение об аренде нападающего Артема Дзюбы, сообщает Posta. По информации источника, переговоры между турецким и российским клубами прошли в позитивном ключе. Детали соглашения не называются. Также неизвестно, предусматривает ли аренда 29-летнего форварда опцию выкупа контракта.

Как ранее сообщал "СЭ", "Бордо" также рассчитывает арендовать Дзюбу на один сезон. По данным France Football, российский форвард является для "жирондинцев" приоритетным вариантом. Ранее интерес к нападающему проявляли китайские клубы "Шанхай Шеньхуа" и "Гуанчжоу Фули".

Напомним, Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. Его контракт с питерцами рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивет форварда в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий не имел постоянной игровой практики в "Зените" (24 матча, 2 гола и 3 результативных передачи). Весеннюю часть сезона он провел в аренде в тульском "Арсенале" (10 игр, 6 мячей и 3 голевых паса). Благодаря выступлению за "оржейников" получил вызов в сборную России на чемпионат мира-2018, где в 5 играх забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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