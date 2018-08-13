СМИ: переговоры об аренде Дзюбы в "Галатасарай" прошли успешно

Руководство "Галатасарая" направило "Зениту" предложение об аренде нападающего Артема Дзюбы, сообщает Posta. По информации источника, переговоры между турецким и российским клубами прошли в позитивном ключе. Детали соглашения не называются. Также неизвестно, предусматривает ли аренда 29-летнего форварда опцию выкупа контракта.

Как ранее сообщал "СЭ", "Бордо" также рассчитывает арендовать Дзюбу на один сезон. По данным France Football, российский форвард является для "жирондинцев" приоритетным вариантом. Ранее интерес к нападающему проявляли китайские клубы "Шанхай Шеньхуа" и "Гуанчжоу Фули".

Напомним, Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. Его контракт с питерцами рассчитан до лета 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивет форварда в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий не имел постоянной игровой практики в "Зените" (24 матча, 2 гола и 3 результативных передачи). Весеннюю часть сезона он провел в аренде в тульском "Арсенале" (10 игр, 6 мячей и 3 голевых паса). Благодаря выступлению за "оржейников" получил вызов в сборную России на чемпионат мира-2018, где в 5 играх забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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