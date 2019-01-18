СМИ: Паредес согласовал контракт с "ПСЖ"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес близок к переходу в "ПСЖ". Как утверждает RMC Sport, 24-летний аргентинец согласовал контракт с парижским клубом.

Соглашение Паредеса с "ПСЖ" будет рассчитано на 4,5 года. Аргентинец уже сообщил своему окружению о желании перейти в парижский клуб. Переговоры между красно-синими и "Зенитом" продолжаются. На игрока также претендует "Челси".

В текущем сезоне Паредес провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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