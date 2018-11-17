СМИ: Паредес хочет перейти в "Милан"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может перейти в "Милан". Как утверждает calciomercato, 24-летний аргентинец выразил желание вернуться в серию А и присоединиться к "россонери".

"Зенит" требует 30 миллионов евро за Паредеса. "Милан" уже вложил 35 миллионов евро в покупку хавбека Лукаса Пакеты у "Фламенго", поэтому трансфер аргентинца может быть затруднен из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Паредес уже играл в чемпионате Италии в составе "Кьево", "Ромы" и "Эмполи". Он трижды был близок к переходу в "Милан".

В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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