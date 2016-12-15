09:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Орлов порекомендовал "Уфе" Семака

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Ожидается, что в ближайшее время "Уфу" может возглавить Сергей Семак. По информации "Спорта День за днем", 40-летнего специалиста порекомендовал известный телекомментатор Геннадий Орлов. Напомним, после завршения карьеры экс-игрок сборной России работал в тренерском штабе "Зенита".

"Уфа"  осталсь без главного тренера после того, как Виктор Гончарекно перебрался в ЦСКА, заменив Леонида Слуцкого.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/semak-vozglavit-ufu-po-rekomendaczii-orlova

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sars882

Уфа как портовая девушка легкого поведения. бывший помощник одной команды был у них ГТ и они им сливали. теперь история повторяется.

10:27

Exsorsist

Семак нужен в Уфе для слива матчей Зениту? Забавной Орлуша... даже не стесняется...))))

10:00

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